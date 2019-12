Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Kinder werfen Dreckklumpen von Autobahnbrücke - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es am gestrigen 3. Adventssonntag (15. Dezember) in Herne gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand warfen Kinder gegen 12.35 Uhr vermutlich Dreckklumpen auf die Autobahn 42 - sie standen auf der Brücke der Paulstraße.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Wallmoden (Niedersachsen) die Autobahn in Richtung Duisburg. Eine Nachschau an seinem Fahrzeug ergab keine Beschädigung.

Parallel meldete sich telefonisch ein weiterer Autofahrer bei der Polizei, ein 59-jähriger Essener. Dieser schilderte den gleichen Sachverhalt - die Windschutzscheibe wurde in diesem Fall jedoch leicht beschädigt.

Die beiden Autofahrer haben mehrere Kinder/Jugendliche im Alter zwischen 8 und 17 Jahren auf der Brücke gesehen. Einer war mit einem roten und ein anderer mit einem dunklen Pullover bekleidet.

Zum Glück ist keine Person verletzt worden. Wenn Gegenstände auf die Straße geworfen werden, kann dies lebensgefährlich werden. Das ist kein Dummejungenstreich!

Zeugen, die gestern ebenfalls an der Örtlichkeit unterwegs waren und weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Bochumer Verkehrskommissariat zur Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell