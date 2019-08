Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall 1: Rollerfahrer (74) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Ohne Fremdeinwirkung ist ein Motorrollerfahrer (74, aus Bochum) in der Bochumer Innenstadt gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Unfall hat sich am Freitagmittag, 23. August, auf der Alleestraße ereignet. Der 74-Jährige fuhr dort in Richtung Essener Straße, als er gegen 11.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 158 aus ungeklärter Ursache gegen den Bordstein stieß und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Bochumer in ein Krankenhaus.

An dem Roller ist ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro entstanden.

