Die Wittener Polizei kümmert sich seit Jahren regelmäßig auch um die Sicherheit auf dem Zeltfestival Ruhr am Kemnader Stausee, das noch bis zum 1. September läuft.

Aber nicht nur darum! Die Wittener Polizei unterstützt seit Jahren auch regelmäßig das Kinderhospiz Ruhrgebiet e.V. mit Spenden, die durch verschiedene Aktionen gesammelt worden sind.

Vor wenigen Wochen entwickelte sich in der Wittener Polizeiwache eine Idee: Könnten nicht die Künstler, die an den 17 Festivaltagen auftreten, in eine Aktion eingebunden werden, um damit schwerkranken Kindern sowie deren Eltern und Geschwistern zu helfen?

Gesagt, getan: Man besorgte sich ein Original-Diensthemd und nahm das Festivalmanagement mit ins Boot. Das bittet nun alle Künstler vor ihren Auftritten um eine Unterschrift auf eine der "Ungewöhnlichsten Autogrammkarten im Revier".

Und die Sache läuft! Am gestrigen 22. August konnten Wachleiter Reinhard Glowka und seine Kollegin Stefanie Schleef die Sängerin Pamela Falcon begrüßen. Mit den Worten "Eine fantastische Idee, da beteilige ich mich doch gern", griff die Künstlerin sofort zum Stift und verewigte sich, wie viele ihrer bekannten Künstlerkollegen auch, auf dem Polizeihemd.

Und dieses Unikat - dann eingerahmt und mit hoffentlich ganz vielen Unterschriften - soll nach dem Zeltfestival für den guten Zweck veräußert oder versteigert werden.

Gibt es vielleicht schon Interessenten für die vielleicht "Ungewöhnlichste Autogrammkarte im Revier?

Dann nehmen Sie doch einfach über unsere Mailadresse pressestelle.bochum@polizei.nrw.de Kontakt zu uns auf.

