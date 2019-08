Polizei Bochum

POL-BO: Hoffnungslos überladen: Rennradfahrer kracht mit Lattenrost in Auto und flüchtet

Bochum (ots)

Skurriler Unfall mit in der Bochumer Innenstadt: Ein Rennradfahrer mit einem geladenen Lattenrost beschädigte ein Auto und flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Autofahrer (34, aus Bochum) bemerkte am Samstag, 17. August, gegen 12.10 Uhr den Rennradfahrer, der auf der rechten Spur des Nordrings in Richtung Nordosten fuhr und ein Lattenrost transportierte. Als der Autofahrer von der linken Fahrspur nach links in die Fahrendellenstraße abbiegen wollte, verlor der Radfahrer neben ihm das Gleichgewicht und krachte mit seinem Rad und seiner Ladung gegen das Auto.

Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich, ob es dem Radfahrer gutgehe. Der Gestürzte sah den 34-Jährigen nur an, nahm den Lattenrost und fuhr über die Fahrendellenstraße davon - er hinterließ weder seine Personalien, noch kümmerte er sich um die Schadensregulierung.

So wird der flüchtige Radfahrer beschrieben: männlich, "weiße" Hautfarbe, Anfang 20 Jahre, längere braune gelockte Haare, 175 bis 180 cm groß, dünne sportliche Statur. Er trug eine Brille, eine kurze Hose, ein T-Shirt, einen bläulichen Rucksack.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten den flüchtigen Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

