Ein Handy nimmt im Leben vieler einen sehr großen Stellenwert ein. Dies ist jetzt sogar bei einem räuberischen Ladendiebstahl in der Bochumer Innenstadt deutlich geworden. Auf der Flucht verlor die junge Diebin nämlich ihr Mobiltelefon und kehrte deshalb zurück - mit Folgen!

Was ist genau passiert?

Am gestrigen Mittag (17. Juni, 11.55 Uhr) beobachtete eine Ladendetektivin in einem Bekleidungsgeschäft an der Kortumstraße 89 eine junge Frau bei einem Diebstahl. Die Jugendliche nahm mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleide, kam jedoch augenscheinlich ohne Sachen zurück und verließ den Laden. Als die Detektivin die junge Dame ansprach, wurde sie beiseite geschubst und geschlagen. Mitsamt der entwendeten Kleidungsstücke rannte die 16-Jährige davon. Wäre da nicht ihr Handy verloren gegangen. Sie kam zurück, um nach dem Telefon zu suchen. Dabei konnte die Schülerin von Angestellten bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden.

In der mitgeführten Tasche der Bochumerin fanden die Beamten die entwendeten Kleidungsstücke auf, aber auch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften.

Die Ermittlungen dauern im zuständigen Kriminalkommissariat 31 weiter an.

