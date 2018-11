Kerken-Nieukerk (ots) - Am Sonntag (25. November 2018) in der Zeit zwischen 18.20 und 18.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus an der Straße Winternam ein. Sie verschafften sich Zugang, indem sie eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufhebelten. Die Täter durchwühlten mehrere Räume, wurden jedoch scheinbar durch einen heimkehrenden Bewohner des Hauses gestört und flüchteten durch ein Fenster im Erdgeschoss. Angaben zur Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

