Kleve-Materborn (ots) - Am Samstag (24. November 2018) zwischen 19.00 und 23.25 Uhr drangen unbekannte Täter in eine über einer Gastwirtschaft gelegene Wohnung an der Nimweger Straße ein. Sie kletterten an einem Regenrohr der am Gebäude anschließenden Garage hoch und erreichten so den Balkon der Wohnung. Dort brachen sie die Balkontür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten im Inneren. Entwendet wurde Schmuck sowie eine Geldbörse. Am Vortag hielt sich gegen 18.00 Uhr ein verdächtiger Mann in der Gastwirtschaft auf, der sich auffällig umschaute. Der Mann war laut Zeugen ca. 170cm groß, ca. 40 Jahre alt und hatte eine normale Körperstatur. Er trug die Haare sehr kurz geschnitten und sprach mit osteuropäischem Akzent. Der Mann trug einen roten Blouson, blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine rote Baseballkappe. Zudem hatte er eine schwarze Herrentasche bei sich.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell