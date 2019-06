Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Einbruch in Apotheke - Hoher Sachschaden

Geringe Beute

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 17. Juni wurde ein Einbruch in die Apotheke an der Stockumer Straße 21 in Witten-Annen entdeckt.

Im Zeitraum zwischen dem 15.6., 13 Uhr, und dem 17.6., 4.45 Uhr, schlugen noch unbekannte Kriminelle die Scheibe der Eingangstür ein und betraten den Verkaufsraum. Hier entwendeten die Einbrecher einen sehr geringen Bargeldbetrag, der in keinem Verhältnis zum angerichteten Sachschaden steht.

Das ermittelnde Wittener Kriminalkommissariat 33 bittet unter den Rufnummern 02302 / 209-8305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

