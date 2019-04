Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl in Bochum - Wer kennt diese Männer?

Die Polizei Bochum sucht aktuell mit Fotos nach Ladendieben. Bisher haben die Ermittlungen des Bochumer Innenstadtkommissariats (KK 31) nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt.

Drei Männer haben am 13. Dezember 2018 (Donnerstag) versucht, diverse Gegenstände aus einem Supermarkt an der Riemker Straße 13 in Bochum zu entwenden. Dabei wurden sie vom Ladendetektiv des Marktes beobachtet.

Der erste unbekannte Tatverdächtige hatte eine Sporttasche mit mehreren Getränkeflaschen befüllt, während die anderen beiden Tatverdächtigen das Umfeld beobachteten. Als ein Kunde die Filiale betrat, verließ der erste unbekannte Tatverdächtige die Filiale über den Zugangsbereich. Der Ladendetektiv wollte diesen am Verlassen der Filiale hindern und hielt die Tasche fest. Die beiden weiteren Tatverdächtigen kamen hinzu, es kam zu einem Handgemenge. Die Männer ließen von der Tatbeute ab und flüchteten in Richtung Dorstener Straße.

Eine Überwachungskamera hat zwei der unbekannten Männer aufgenommen. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Ermittler fragen nun: Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

