Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Starke Rauchentwicklung im Treppenhaus - Hausbewohner tatverdächtig

Bochum (ots)

Wie bereits von der Feuerwehr berichtet, wurde am heutigen 11. April, gegen 00.40 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Wattenscheid eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus festgestellt. Brennendes Sperrgut konnte schnell gelöscht werden.

Zwei Bewohner, die auf dem Balkon in der dritten Etage standen, wurden per Drehleiter gerettet. Eine dritte Person wurde aus einer Wohnung geführt und ebenfalls dem Rettungsdienst übergeben.

Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung werden die drei Wattenscheider zurzeit in örtlichen Krankenhäusern betreut.

Nach bisherigem Ermittlungstand der Kriminalpolizei, ist ein Hausbewohner tatverdächtig, das Feuer aufgrund von Nachbarschaftsstreitigkeiten gelegt zu haben.

