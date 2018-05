POL-BS: Unachtsamkeit - 21-jährige wird um ihren Einkauf gebracht

Braunschweig (ots) - 03.05.2018, 18.28 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Nur kurze Freude hatte eine junge Frau an ihrem Einkauf, den sie am Nachmittag in Braunschweig getätigt hatte.

Die 21-jährige aus dem Nordharz nutzte den Donnerstag Nachmittag für einen Stadtbummel mit ihren Eltern in Braunschweig. Zum Ende genossen die drei das Wetter in einem Café am Ringerbrunnen.

Als sie dort ihre Getränke bezahlen wollten, ließen sie die Tüte mit den neuen Bekleidungsgegenständen kurz am Tisch stehen.

Diesen Moment nutzte eine unbekannte weibliche Person mit kurzen schwarzen Haaren. Sie nahm die Einkaufstasche an sich und verschwand. Die Frau soll in Begleitung eines Kindes gewesen sein.

Ein Kellner hatte die Tat beobachtet, er dachte jedoch, dass die Frau zu den Dreien gehören würde.

Der Wert des Diebesgutes betrug zirka 100,- Euro.

