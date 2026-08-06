Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter verletzt 24-Jährigen in Altstadt - Neue Erkenntnisse zur Täterbeschreibung

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Unbekannter verletzt 24-Jährigen in Altstadt - Polizei sucht Zeugen" (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6327937 vom 05.08.2026 um 14:47 Uhr)

Nachdem eine bislang unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen (02.08.) gegen 2:12 Uhr einen Mann in der Jüdefelderstraße Ecke Kuhstraße schwer verletzt hat, hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse zu dem bislang unbekannten Täter und seinen Begleiterinnen.

Nach aktuellen Zeugenangaben soll der Täter circa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und kräftig gebaut sein. Zudem soll er schwarze Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Er habe zudem ein schwarzes T-Shirt mit einer blauen Jeans getragen. Seine Begleiterinnen sollen lateinamerikanisch ausgesehen haben.

Mögliche Zeugen können sich weiterhin unter der Rufnummer (0251) 275-0 bei der Polizei Münster melden.

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