Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter verletzt 24-Jährigen in Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem eine bislang unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen (02.08.) gegen 2:12 Uhr einen Mann in der Jüdefelderstraße Ecke Kuhstraße schwer verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Den Angaben des 24-jährigen Mannes zufolge sah er, wie ein Mann gegen eine Wand urinierte. Als der Mann den Wildpinkler darauf ansprach, schlug er ihm zweimal ins Gesicht. Der 24-Jährige ging schwer verletzt zu Boden.

Nach Angaben der Begleiterin des 24-Jährigen flüchtete der Unbekannte mit zwei Schwarzen weiblichen Personen in eine Menschenmenge. Der Tatverdächtige selbst soll ein europäisches Erscheinungsbild haben, circa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er habe ein schwarzes T-Shirt mit einer blauen Jeans getragen und schwarze Haare gehabt.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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