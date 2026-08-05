Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Auto und Radfahrerin an der Münzstraße - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

Münster (ots)

Bereits am Montag (20.07.) ist es am Nachmittag (14:42 Uhr) auf der Münzstraße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach der beteiligten Radfahrerin.

Laut Aussage des beteiligten Pkw-Fahrers wollte er an der Münzstraße Ecke Schlossplatz nach rechts auf einen Parkplatz fahren. Beim Einfahren stieß der Pkw mit einer von hinten anfahrenden Radfahrerin zusammen. Die den rechten Außenspiegel des Autos touchierte. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Beteiligten auf dem Parkplatz, entfernte sich die Frau, ohne ihre Personalien anzugeben.

Die Radfahrerin soll etwa 45 Jahre alt und circa 175 cm groß gewesen sein. Sie soll "leicht gebräunte Haut" gehabt haben und Deutsch mit "ausländischem" Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit sollen ihre schwarzen Haare mit grauen Strähnen zu einem Dutt zusammengebunden gewesen sein. Außerdem soll sie ein schwarz-weißes Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben.

Ihr Fahrrad soll ein beiges Damen-Hollandrad gewesen sein.

Die Polizei sucht die unbekannte Radfahrerin und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell