PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Auto und Radfahrerin an der Münzstraße - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

Münster (ots)

Bereits am Montag (20.07.) ist es am Nachmittag (14:42 Uhr) auf der Münzstraße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach der beteiligten Radfahrerin.

Laut Aussage des beteiligten Pkw-Fahrers wollte er an der Münzstraße Ecke Schlossplatz nach rechts auf einen Parkplatz fahren. Beim Einfahren stieß der Pkw mit einer von hinten anfahrenden Radfahrerin zusammen. Die den rechten Außenspiegel des Autos touchierte. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Beteiligten auf dem Parkplatz, entfernte sich die Frau, ohne ihre Personalien anzugeben.

Die Radfahrerin soll etwa 45 Jahre alt und circa 175 cm groß gewesen sein. Sie soll "leicht gebräunte Haut" gehabt haben und Deutsch mit "ausländischem" Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit sollen ihre schwarzen Haare mit grauen Strähnen zu einem Dutt zusammengebunden gewesen sein. Außerdem soll sie ein schwarz-weißes Oberteil und eine dunkle Hose getragen haben.

Ihr Fahrrad soll ein beiges Damen-Hollandrad gewesen sein.

Die Polizei sucht die unbekannte Radfahrerin und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 14:47

    POL-MS: Unbekannter verletzt 24-Jährigen in Altstadt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem eine bislang unbekannte Person am frühen Sonntagmorgen (02.08.) gegen 2:12 Uhr einen Mann in der Jüdefelderstraße Ecke Kuhstraße schwer verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. Den Angaben des 24-jährigen Mannes zufolge sah er, wie ein Mann gegen eine Wand urinierte. Als der Mann den Wildpinkler darauf ansprach, ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 14:10

    POL-MS: Unbekannter versucht 41-Jähriger Geld zu entreißen - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen (04.08., 08:17 Uhr) versucht, einer 41-jährigen Frau auf der Stubengasse Geld zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen. Den Angaben der 41-Jährigen zufolge war die Frau auf dem Weg zu einem Bankinstitut an der Stubengasse. Zwischen einem Sport- und einem Bekleidungsladen an der Stubengasse kam ein ihr ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 12:57

    POL-MS: Fahrradfahrerin stürzt an Bahnhofsunterführung - 80-Jährige schwer verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.08., 16:25 Uhr) ist es zu einem Sturz einer 80-jährigen Radfahrerin in der Unterführung am Bahnhof Zentrum Nord gekommen. Die Münsteranerin wurde schwer verletzt. Laut Zeugenaussagen befuhr die 80-jährige Münsteranerin die Albrecht-Thaer-Straße und beabsichtigte, nach der Eisenbahnunterführung links abzubiegen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren