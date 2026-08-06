Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - 26-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.08., 16:10 Uhr) ist es zwischen einem Pkw und einem Motorrad zu einem Verkehrsunfall auf der Meesenstiege auf Höhe der Linckensstraße gekommen, bei dem der 26-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 81-jährige Münsteranerin mit ihrem Auto auf der Meesenstiege in Fahrtrichtung Hünenburg. Bei dem Abbiegevorgang in die Linckensstraße stieß sie mit einem 26-jährigen Motorradfahrer zusammen, der zeitgleich die Meesenstiege in Richtung Amelsbürener Straße befuhr. Durch die Kollision stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

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