Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall am Heumannswegs in Gremmendorf - 45-Jährige verletzt - Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Münster (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30.06., 01:51 Uhr) kam es auf dem Radweg des Albersloher Wegs, Höhe Bushaltestelle Heumannsweg, zu einer Kollision zwischen drei Radfahrern, wobei sich eine 45-Jährige leicht verletzt hat. Die Polizei ist auf der Suche nach dem unbekannten Rennradfahrer und weiteren Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine Fahrradgruppe mit ihren Rädern auf dem Radweg des Alberlsoher Wegs stadtauswärts. Aus entgegengesetzter Richtung kam ein unbekannter Rennradfahrer mit hoher Geschwindigkeit, der mittig durch zwei nebeneinanderfahrende Radfahrer fahren wollte. Es kam dabei zu einer Kollision auf Höhe der Bushaltestelle "Heumannsweg", wobei die 45-Jährige Münsteranerin leicht verletzt wurde. Zwei unbeteiligte Zeugen riefen die Polizei und Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzte. Im Anschluss brachte ein Rettungswagen die Münsteranerin in ein Krankenhaus.

Der beteiligte Rennradfahrer ist nach dem Sturz weitergefahren. Er war dunkel gekleidet und auf einem Rennrad unterwegs.

Die Polizei bittet nun den unbekannten Rennradfahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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