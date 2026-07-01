Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Traktorgespann und Lkw auf der Wiedaustraße - Polizei sucht Traktorfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Mittwoch (24.06., 13:08 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Traktorgespann und einem Lkw auf der Wiedaustraße gekommen ist, sucht die Polizei nach dem Fahrer des Gespanns und weiteren Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine Lkw-Fahrerin die Wiedaustraße in Richtung Mecklenbeck. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße Haus Tinnen begegnete ihr ein grüner Traktor mit einem landwirtschaftlichen Gerät als Anhänger. Im Vorbeifahren kollidierte das Gerät mit dem Außenspiegel und der Fahrertür des Lkw. Die abgelöste Spiegelabdeckung fiel herunter, stieß im weiteren Verlauf mit einem Auto zusammen, das hinter dem Gespann fuhr und beschädigte dieses.

Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Nach Zeugenangaben soll der Traktor vor dem Unfall aus der Straße "Am Vogelsang" auf die Wiedaustraße eingebogen sein.

Die Polizei bittet den Fahrer des Treckers oder Personen, die Hinweise zu diesem geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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