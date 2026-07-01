Polizei Münster

POL-MS: Unfallfluchten und Auseinandersetzungen im Bereich an der Wolbecker Straße und Nebenstraßen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (01.07., 01:02 Uhr) ist es im Bereich der Wolbecker Straße, der Schaumburgstraße und des Emsländer Wegs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und zu mehreren Verkehrsunfallfluchten gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen mehreren Parteien in Dülmen zu Streitigkeiten, in deren Folge die beteiligten Personen mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn 43 nach Münster fuhren. Nach Zeugenaussagen bremsten sich die beteiligten Pkw - ein Mercedes, ein VW Golf und ein VW Polo - gegenseitig und auch unbeteiligte Fahrzeuge bis zum Stillstand aus.

Im weiteren Verlauf erhielt die Polizei Notrufe, dass es im Bereich der Schaumburgstraße und des Emsländer Wegs zu Verkehrsunfallfluchten durch einen roten Kleinwagen gekommen sei. In der Schaumburgstraße kollidierten der VW Golf und der Mercedes frontal miteinander. Der VW Polo befand sich ebenfalls an der Unfallörtlichkeit. Die Insassen der Fahrzeuge stiegen aus und eine Person soll mit einem stangenähnlichen Gegenstand auf die Scheiben des VW Golf eingeschlagen haben. Dabei wurde ein Insasse nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die beteiligten Personen, den Mercedes ließen sie dabei zurück. Der unbekannte Fahrer des VW Polo verursachte auf der Flucht einen weiteren Verkehrsunfall an der Warendorfer Straße / Dortmunder Straße.

Fast zeitgleich kam es nach Zeugenangaben an einer Bar am Bremer Platz nahe der Wolbecker Straße zu weiteren verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen wird geprüft.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer (0251) - 2750 zu melden.

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