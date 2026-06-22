Polizei Münster

POL-MS: Kinderfahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

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Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Kinderfahrrads.

Polizisten hatten das Fahrrad am 21.06.2026 bei einem Einsatz An der Germania Brauerei sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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