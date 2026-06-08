Polizei Münster

POL-MS: Pkw stößt mit Stuhl auf Geiststraße zusammen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es in der Nacht zu Donnerstag (04.06., 00:17 Uhr) zu einem Unfall auf der Geiststraße gekommen ist, weil ein Pkw mit einem Stuhl zusammengestoßen ist, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Den Angaben des 54-jährigen Fahrers zufolge war er mit seinem Pkw auf der Geiststraße Richtung Hammer Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Burgstraße kollidierte sein Fahrzeug mit einem Stuhl, der sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn befand. Zuvor hatte der 54-Jährige bereits Toilettenpapier auf der Straße wahrgenommen.

Zeugen beschrieben, dass sich während des Unfalls zwei bislang unbekannte Männer im Bereich einer Bäckerei an der Kreuzung aufhielten. Ihren Aussagen zufolge soll ein Mann circa 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Seine schwarzen Haare waren in einen Mittelscheitel gegelt. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkelblaue Jeans.

Sein Begleiter soll circa 16 bis 17 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Seine schwarzen Haare waren lockig und ebenfalls in der Mitte gescheitelt. Beide Männer sollen "südländisch" ausgesehen haben.

Als der 54-jährige Fahrer die Polizei anrief, entfernten sich die beiden Unbekannten über die Burgstraße in Richtung Hammer Straße.

Die Polizei bittet die beiden jungen Männer sowie mögliche weitere Zeugen unter der Rufnummer (0251) 275-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

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