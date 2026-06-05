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Polizei Münster

POL-MS: Beim Aussteigen aus dem Pkw mit Radfahrer zusammengestoßen - 35-Jähriger und Kind leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (03.06., 08.20 Uhr) sind ein 35-jähriger Radfahrer und ein 4-jähriges Kind bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Zumsandestraße leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Beteiligten parkte ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in einer Parkbucht an der Zumsandestraße in Richtung Warendorfer Straße. Er öffnete die Fahrertür in dem Moment, als der 35-Jährige mit einem Kind im Kindersitz sein Auto passierte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer mit dem Kind stürzte. Beide trugen leichte Verletzungen davon.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos von innen grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff", also mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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