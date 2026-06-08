Polizei Münster

POL-MS: Fußgänger bei Kollision mit Radfahrer leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Radfahrer am Mittwochmittag (03.06., 12:05 Uhr) im Bereich Aegidiistraße/Aegidiitor ist die Polizei auf der Suche nach dem beteiligten Radfahrer und möglichen Zeugen.

Nach Angaben des 38-Jährigen war er im Bereich Aegidiistraße/Aegidiitor unterwegs und beabsichtigte, den Radweg und die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen in Richtung Aasee zu überqueren. Als er sich mittig auf dem Fahrradweg befand, näherte sich ihm ein bislang unbekannter Radfahrer von links. Obwohl der Unbekannte bremste, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 38-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Unbekannten entfernte sich der Radfahrer vom Unfallort.

Nach Angaben des Fußgängers soll ein bislang unbekannter Zeuge in orangefarbener Arbeiterkleidung, der einen augenscheinlichen Vermessungsapparat mit sich führte, zum Unfallzeitpunkt vor Ort gewesen sein und den Radfahrer im Vorübergehen auf den Zebrastreifen hingewiesen haben.

Den gesuchten Radfahrer beschrieb der 38-Jährige als circa 55 bis 60 Jahre alt und circa 180 bis 185 cm groß. Der Unbekannte soll ein ovales Gesicht, grau-weiße Haare und eine kräftige Statur haben. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes E-Bike handeln, an dessen Gepäckträger seitlich eine rote Tasche angebracht war.

Die Polizei bittet nun den gesuchten Radfahrer, den unbekannten Zeugen sowie mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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