Polizei Münster

POL-MS: A43 bei Herne: Alkoholisiert gegen Betonschutzwand gefahren - Zwei Männer verletzt

Münster / Herne, BAB 43, KM 30,3, zwischen der Anschlussstelle Herne-Eickel und dem Autobahnkreuz Herne, Stadtgebiet Herne (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag (06.06., 00:39 Uhr) auf der A43 in Fahrtrichtung Münster zwischen der Anschlussstelle Herne-Eickel und dem Autobahnkreuz Herne einen Verkehrsunfall verursacht. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Herner mit seinem Opel Astra die A43 in Richtung Münster. Im Bereich einer Schrankenanlage mit Wiegeeinrichtungen und Umleitungssystemen für zu schwere Fahrzeuge sind die Fahrstreifen durch Betonschutzwände voneinander getrennt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug auf eine Betonschutzwand auf. Der Opel überschlug sich anschließend und kam stark beschädigt auf einer Betonschutzwand zum Stillstand. Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer aus Herne wurden dabei verletzt. Rettungskräfte brachten beide Männer in Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 28-jährigen Fahrers. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die A43 in Fahrtrichtung Münster bis 06:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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