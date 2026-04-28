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Polizei Münster

POL-MS: VW-Fahrer mit dreifacher Geschwindigkeit unterwegs - Polizei stoppt 23-Jährigen

Münster (ots)

Am späten Montagabend (27.04., 23:51 Uhr) haben Polizisten einen 23-jährigen VW-Fahrer auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Weseler Straße gestoppt, der mehr als dreimal so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Die Polizisten führten in einer Baustelle dort eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung durch und maßen nach Abzug der Toleranz beim Münsteraner eine Geschwindigkeit von 169 km/h, obwohl die Geschwindigkeit an dieser Stelle auf 50 km/h beschränkt war.

Der Bußgeldregelsatz für diesen Verstoß beträgt 700 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung in diesem Fall könnte das Bußgeld verdoppelt werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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