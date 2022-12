Polizei Münster

POL-MS: 36-jähriger Gronauer nach Messerstecherei schwer verletzt

Münster/Borken/Gronau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Gronau/Münster. Am Donnerstagabend (22.12., 18:36 Uhr) wurde ein 36-jähriger Mann bei einer Messerstecherei in Gronau schwer verletzt. An der Enscheder Straße war es ersten Ermittlungen zufolge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe junger Männer vor einem Wettbüro gekommen. Im Verlauf des Streits kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 36-Jährige durch Messerstiche im Bauchbereich verletzt wurde. Der verletzte Gronauer wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und ins Krankenhaus verbracht. Drei tatverdächtige ebenfalls aus Gronau stammende Männer im Alter von 23, 24 und 25 Jahren konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vorläufig festgenommen werden. Einer der Männer wies eine tiefe Schnittverletzung an der Hand auf und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Weder der 36-Jährige noch die Tatverdächtigen lassen sich aktuell zum Geschehensablauf ein. Da dieser in seinen Einzelheiten noch unklar ist und die Identität und Wohnort der Tatverdächtigen feststehen, wurden sie am Freitagnachmittag entlassen.

Die Polizei Münster hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der 01722913810.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell