POL-MS: Polizei sucht Taschendieb mit Foto - Wer kennt diesen Mann?

Ende August entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 82-jährigen Seniorin an der Ludgeristraße. Am 25. und 26. September 2021 wurden dann mit der EC-Karte der Frau insgesamt 4.000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Der bislang unbekannte Tatverdächtige konnte bei dem Abhebevorgang am Geldautomaten videografiert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Unbekannten.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und kann Hinweise geben?

Ein Foto ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/70516

