POL-MS: Aufgeflogen durch Leergutdiebstahl - aufmerksame Zeugen stellen Pedelec-Dieb

Münster (ots)

Zwei Zeugen stellten am Mittwochabend (16.10., 18:40 Uhr) einen 32-jährigen Münsteraner, nachdem er Leergutkisten an der Drachterstraße gestohlen hatte. Kurze Zeit vorher entwendete er bereits ein Pedelec.

Der Dieb schnappte sich aus einem Innenhof drei Leergutkisten, befestigte sie an dem E-Bike, mit dem er unterwegs war und fuhr in Richtung Vennheideweg davon. Ein 28-jähriger Hausbewohner, der die Kisten zuvor im Innenhof abgestellt hatte, bemerkte den Täter und verfolgte ihn sofort mit seinem Fahrrad. Am Vennheideweg holte der Münsteraner den Flüchtigen ein und streifte ihn, sodass beide zu Boden fielen. Trotz einer leichten Verletzung am Hinterkopf flüchtete der Täter weiter zu Fuß, bis er schließlich an der Hogenbergstraße durch den 28-Jährigen und einen weiteren aufmerksamen Zeugen festgehalten werden konnte.

Hinzugerufene Polizisten erkannten den Dieb. Videoaufnahmen aus einem Fahrradgeschäft an der Hammer Straße zeigten den 32-Jährigen dabei, wie er nur knapp zwei Stunden vorher das E-Bike entwendete.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

