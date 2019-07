Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Brillengeschäft - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Am 6. Juli wurden zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Brillengeschäft in Höntrop festgenommen. Gegen 3 Uhr brachen Personen gewaltsam in ein Brillengeschäft an der Höntroper Straße 3 ein. Hier entwendeten sie diverse Brillen. Anschließend flüchteten sie auf einem Roller. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 27-jähriger Bochumer und ein 22-Jähriger ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 dauern an.

