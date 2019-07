Polizei Bochum

POL-BO: Vandalismus - Unbekannte werfen Kleinwagen auf die Seite

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Unbekannte haben am 6. Juli, gegen 3.10 Uhr, einen Kleinwagen auf der Hermannshöhe im Bereich Hausnummer 32 in Bochum umgeworfen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Unbekannten von der Rechnener Straße über die Kreuzstraße in Richtung Hermannshöhe gegangen. Auf ihrem Weg haben sie diverse Straßenschilder und Absperrungen umgeworfen. Anschließend warfen sie den Kleinwagen um und flüchtete. Das Fahrzeug wurde massiv beschädigt. Wer hat eine Personengruppe in diesem Bereich beobachtet oder kann sonst Hinweise zu dieser Tat geben? Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell