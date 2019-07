Polizei Bochum

POL-BO: Unfall - Schülerin (16) verliert Kontrolle über Zweirad

Witten (ots)

Am 5. Juli, gegen 19 Uhr, kam es in Witten auf der Universitätsstraße zu einem Alleinunfall. Eine 16-jährige Düsseldorferin war mit ihrem Leichtkraftrad auf der Universitätsstraße aus Richtung Wannen kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 37 verlor sie aus ungeklärtem Grund die Kontrolle über das Zweirad und prallte ungebremst in da Heck eines geparkten Pkw. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahmen wurde die Universitätsstraße für etwa eine Stunde gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

