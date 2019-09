Polizei Münster

POL-MS: Versammlungen und Fußballspiel in der dritten Liga am Samstag - Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt unvermeidbar

Münster (ots)

Am kommenden Samstag (28.9.) beeinträchtigen zwei Versammlungen und das Fußballspiel in der dritten Liga den Verkehr in der münsterschen Innenstadt. Die Versammlung "Rote Linie gegen Klimakrise" startet um 12:05 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung am Prinzipalmarkt. Ab 13:00 Uhr folgt ein Sternmarsch mit acht Demonstrationszügen zu verschiedenen Promenadenabschnitten. Dort bilden die Versammlungsteilnehmer eine Menschenkette. Ende der Versammlung ist für 16:00 Uhr geplant. Der Veranstalter erwartet etwa 3.000 Teilnehmer.

Ab 15 Uhr startet die Initiative "Kidical Mass Münster" nach einer Auftaktveranstaltung am Dom mit Fahrrädern eine Tour durch die Innenstadt. Ende der Versammlung ist gegen 17:30 Uhr an der Einsteinstraße. Die Initiative rechnet mit 50 bis 100 Teilnehmern. Zeitgleich zu den Versammlungen (14:00 Uhr) findet an der Hammer Straße das Drittligaspiel SC Preußen Münster gegen FC Bayern München II statt.

Die Polizei ist sowohl bei den Versammlungen als auch beim Fußballspiel im Einsatz. Kurzfristige Sperrungen und damit verbundenen Beeinträchtigungen für den Verkehr sind unvermeidbar.

Über die aktuelle Verkehrslage während der Versammlungen berichtet die Polizei Münster am Samstag über Twitter: www.twitter.com/Polizei_nrw_ms

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell