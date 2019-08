Polizei Münster

POL-MS: Kind flüchtet nach Unfall an der Mondstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein etwa 10 bis 12 Jahre alter Junge wurde Montagabend (5.8., 18.40 Uhr) auf der Mondstraße angefahren und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Junge stieg aus einem Linienbus und rannte unvermittelt über die Straße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er den Bus auf der anderen Straßenseite erreichen. Eine 70-Jährige fuhr mit ihrem VW an dem stehenden Bus vorbei, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Mit einer sichtbaren Schürfwunde am Arm flüchtete der Junge. Er ist etwa 1,55 Meter groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare, trug ein T-Shirt, führte eine Tasche oder Tüte mit und war in Begleitung eines Freundes.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

