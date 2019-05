POL-OS: Osnabrück - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Polizeiinspektion Osnabrück

Die Osnabrücker Polizei fahndet nach einer unbekannten männlichen Person, die mit einer gestohlenen ec-Karte im vergangenen Jahr über 70 Einkäufe bei unterschiedlichen Geschäften und Tankstellen in Osnabrück getätigt hat. Der entstandene Sachschaden liegt bei 5700 Euro. Beschreibung des Täters: männlich, 25-35 Jahre, ca. 185 cm groß, Drei-Tage-Bart, spitze Nase, trug bei manchen Taten ein "Cappi", schwarze Umhängetasche und schwarzes Armband am rechten Handgelenk, auffälliges Tattoo auf dem linken Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger (Foto) , evtl. Tattoo im unteren Bereich der rechten Halsseite. Hinweise zu der unbekannten Person bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3303.

