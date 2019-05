Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - VW Bulli und Kennzeichen in Wehrendorf gestohlen

Bad Essen (ots)

Unbekannte Täter trieben am frühen Donnerstagmorgen im Bad Essener Ortsteil Wehrendorf ihr Unwesen. In der Zeit von Mitternacht bis 01.32 Uhr begaben sie sich auf das Gelände eines Autohauses an der Osnabrücker Straße, machten sich an einem beigefarbenen VW T6 Bulli zu schaffen und entwendeten das Neufahrzeug. Zudem stahlen der oder die Täter mehrere Kennzeichen. In unmittelbarer Nähe nahmen sie zwischen 01.30 und 07.50 Uhr die Kennzeichen (OS-PB 763) eines VW Golf mit. Weitere Diebstähle ereigneten sich auf den Wanderparkplätzen an der Buerschen Straße und in der Straße Im Glanetal. Dabei erlangten die Diebe die Kennzeichen OS-SI 579, MI-N 1213 und OS-PB 763. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

