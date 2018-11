POL-MS: Drei Männer überfallen 20-Jährige und erbeuten Smartphone

Münster (ots) - Ein unbekanntes Trio überfiel am frühen Samstagmorgen (17.11., 1 Uhr) eine 20-Jährige am Albersloher Weg und erbeutete ihr Smartphone. Die junge Frau war zu Fuß in Richtung Kanal unterwegs. In Höhe der Lippstädter Straße kamen die Täter auf die 20-Jährige zu, umringen sie und forderten das Mobiltelefon. Aus Angst händigte die Münsteranerin ihr Samsung Galaxy S6 aus und die Unbekannten flüchteten. Die Täter sahen mitteleuropäisch aus und sprachen akzentfrei Deutsch. Sie sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und zwei von ihnen etwa 1,80 Meter groß, der Dritte ist etwas kleiner. Sie trugen Jacken mit Kapuzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

