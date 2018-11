Münster (ots) - Am Mittwochabend (14.11., zwischen 19:40 Uhr und 20:30 Uhr) verbeulte ein bisher unbekannter Täter den linken Kotflügel eines geparkten schwarzen Golfes. Der PKW war halb auf dem Gehweg in der Scheibenstraße Höhe Hausnummer 77 geparkt. Hinweise an die Polizei in Münster unter 0251 275-0.

