Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg - gemeinsame Einsatzmaßnahmen im Rahmen der Ermittlungskooperation

Stuttgart (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 2. und 6. April 2023;

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) und das Polizeipräsidium (PP) Stuttgart führten am Osterwochenende umfangreiche Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in Stuttgart durch.

In einer gemeinsamen Kontroll- und Durchsuchungsaktion haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 9. April 2023 in der Stuttgarter Innenstadt und in Zuffenhausen erneut Personenkontrollen sowie Razzien in mehreren Gaststätten durchgeführt. Hierbei waren mehrere hundert Polizeikräfte eingebunden, unter anderem auch das PP Einsatz und das PP Ulm.

"Die präventiv ausgerichteten Kontrollmaßnahmen dienten in erster Linie der Feststellung der Identität der anwesenden Personen und dem Auffinden verbotener Gegenstände. Zahlreiche der kontrollierten Personen sind in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Gewaltdelikten bereits in Erscheinung getreten. Bei den Kontrollen konnten wir wiederholt Waffen und verbotene Gegenstände aus dem Verkehr ziehen", so der einsatzleitende Kriminaldirektor Swen Eckloff vom PP Stuttgart.

Bei diesen Maßnahmen kontrollierten die Beamtinnen und Beamten über 100 Personen. Dabei wurden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Verbotene beziehungsweise gefährliche Gegenstände wie ein Schlagring und zwei Einhandmesser konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Auch der Einsatz von Rauschgiftspürhunden führte zum Erfolg und zur Beschlagnahme von mehreren Einheiten Betäubungsmittel. Entsprechende Verfahren wurden durch das PP Stuttgart eingeleitet.

Mit der aktuellen Ermittlungskooperation und der Ermittlungsgruppe arbeiten die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm sowie das LKA BW mit Hochdruck daran, die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Schussabgaben im öffentlichen Raum aufzuklären. "Bereits die ersten Festnahmen haben gezeigt, dass die Bündelung der vorhandenen Ermittlungs- und Auswertungserkenntnisse der richtige Weg war und dieser wird durch die gemeinsamen, präsidiumsübergreifenden Einsatzmaßnahmen komplettiert", so LKA Pressesprecher David Fritsch. Nach der Schussabgabe auf den 34-jährigen Besitzer einer Gaststätte in Plochingen in den Morgenstunden des 2. April 2023 wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell