Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Wieder betrunken unterwegs

Am Donnerstag kam eine 22-Jährige bei Biberach von der Straße ab.

Ulm (ots)

Die 22-Jährige befuhr gegen 5.45 Uhr einen Feldweg parallel zur B312 von Ahlen in Richtung Biberach. In einer Linkskurve kam sie von der Straße ab und blieb in einer Böschung neben der K7532 stehen. Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin in ein umliegendes Krankenhaus. Das Polizeirevier Biberach nahm den Verkehrsunfall auf. Den Beamten war bekannt, dass die Frau bereits wegen einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt aktuell keinen Führerschein besaß. Zudem bestand der Verdacht, dass die Fahrerin Betäubungsmittel konsumiert hatte. Im Krankenhaus nahm ein Arzt ihr Blut ab. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol die 22-Jährige im Blut hatte. Auf die 22-Jährige kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Der Sachschaden am VW wird auf 7.500 Euro geschätzt.

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