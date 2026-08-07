Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Einbruch in Kindergarten

Von Mittwoch auf Donnerstag machte in Bad Boll ein Unbekannter Beute.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden begab sich der Unbekannte zu dem Kindergarten in der Straße "Erlengarten". Dort hebelte er die Terassentür auf und gelangte in das Gebäude. In einem Schrank fand er einen Geldbeutel und verschwand damit unerkannt. Der Polizeiposten Bad Boll sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen.

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