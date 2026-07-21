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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Autofahrer fährt weiter
Am Montag touchierte ein Autofahrer einen Radler und flüchtete.

Ulm (ots)

Der 82-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg in der Memminger Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich Schillerstraße blockierte ein parkender Laster den Radweg. Um an dem Lkw vorbeizufahren, wich der Senior wich auf die Straße aus. Als er am Laster vorbei war, überholte ihn ein bislang unbekannter Autofahrer. Der touchierte mit seinem Heck den Radfahrer. Der geriet ins Straucheln und stürzte. Das Auto fuhr weiter. Der 82-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zum Flüchtigen kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug handelte. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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