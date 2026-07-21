Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Ohne Führerschein unterwegs

Am Montag durfte eine 46-Jährige nach einer Kontrolle bei Donzdorf nicht mehr weiterfahren.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr war die Fahrerin des Dacia auf der B466 von Donzdorf in Richtung Böhmenkirch unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte die Dacia-Fahrerin, nachdem diese an einer Bushaltestelle in Grünbach angehalten werden konnte. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Das gab sie auch sofort gegenüber den Beamten zu. Die Streife untersagte ihr deshalb die Weiterfahrt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die Führerscheinstelle darüber informiert.

Hinweis der Polizei:

Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen, zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch zu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie ein Fahrzeug fährt. Denn Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Kraftrad fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

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