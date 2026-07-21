Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Kontrolle übers Auto verloren

Gegen einen Baum prallte am Montag ein 29-jähriger Autofahrer.

Ulm (ots)

Der 29-Jährige fuhr von Westerheim in Richtung Wiesensteig. Gegen 14 Uhr kam er nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen Hyundai und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt der Mann schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ursächlich für den Unfall gewesen sein. Der Sachschaden an dem total beschädigten Auto wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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