Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Fahrerlaubnis nicht ausreichend

Am Montag stoppte die Polizei einen 47-Jährigen bei Maselheim mit seinem Gespann. Sein Anhänger war nicht versichert und zudem mit Kies überladen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr stoppte die Polizei den 47-Jährigen mit seinem Kleinlaster und Anhänger auf der L266. Er war von Herrlishöfen in Richtung Äpfingen unterwegs. Bei der Kontrolle konnte er nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorlegen. Da der Anhänger aber deutlich mehr zulässiges Gesamtgewicht hatte und zudem mit rund 200 kg überladen war, war sein Führerschein für diese Fahrzeugkombination nicht ausreichend. Für den Betrieb hätte er eine Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Zudem war der Versicherungsschutz für den Anhänger seit längerem abgelaufen. Deshalb wurde das Kennzeichenschild an Ort und Stelle entstempelt und der 47-Jährige durfte damit nicht mehr weiterfahren. Der mit Kies beladene Anhänger wurde auf einem Parkplatz abgestellt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

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