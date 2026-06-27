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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Entlaufenes Schaf macht BAB 8 unsicher

BAB 8/Contwig (ots)

Am 26.06.2026 gingen bei der Polizeiinspektion Zweibrücken mehrere Mitteilungen über ein Schaf auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen in Fahrtrichtung Pirmasens ein. Das Schaf konnte durch die eingesetzten Beamten und zwei unmittelbar anwesenden Verkehrsteilnehmer eingefangen und bis zum Eintreffen des Besitzers festgehalten werden. Zwischenzeitlich musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Das Schaf konnte wohlbehalten zurück in seinen Stall.|

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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