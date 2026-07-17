Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Einbruch in Wohnhaus

Die Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Königsbronn aus.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag 9.7. und Mittwoch 15.7. in der Straße "An der Poststeige". Der Einbrecher hatte sich wohl über die kippte Terrassentür Zugang zum Gebäude verschafft. Die hebelte er auf und gelangte so ins Innere. Dort wurden Schränke und Schublanden nach Wertgegenständen durchwühlt. Dabei fiel ihm Bargeld und Schmuck in die Hände. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Steinheim am Albuch und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges innerhalb der letzten Tage aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07329/919007 zu melden.

Noch ein Tipp der Polizei: Diebe machen keinen Urlaub. Deshalb empfiehlt die Polizei schon vor dem Urlaub, Haus und Habe zu sichern. Tipps dazu gibt es bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) oder im Internet unter www.k-einbruch.de.

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