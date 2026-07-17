Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Donnerstag auf der B311 bei Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter und Anhänger auf der B311 von Ehingen in Richtung Riedlingen. Kurz vor Deppenhausen war eine 46-Jährige mit ihrem VW vor ihm in gleicher Richtung unterwegs und musste bremsen. Der Fahrer des Klein-Lkw erkannte dies wohl zu spät und fuhr in das Heck des VW. Durch den Aufprall erlitt die 46-Jährige sowie ihre 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden an den fahrbereiten VW auf rund 5.000 Euro. Der Schaden am Sprinter wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der musste abgeschleppt werden.

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