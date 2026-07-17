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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kind stürzt mit Fahrrad
Mit leichten Verletzungen kam eine Zehnjährige nach einem Sturz am Donnerstag in Biberach davon. Eine Wespe wurde wohl zum Verhängnis.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war das Mädchen zusammen mit einer Schulkameradin auf dem Fuß- und Radweg zwischen Rindenmoos und Rißegg unterwegs. Während der Fahrt soll ein Insekt in das Gesicht der Radlerin geflogen sein, so die Polizei. Das Mädchen versuchte offenbar, die Wespe aus dem Gesicht zu vertreiben. Dabei war sie wohl kurz abgelenkt und verlor die Kontrolle über das Kinderrad. Mit dem geriet sie in den feuchten Grünstreifen, rutsche weg und flog über den Lenker. Die Radlerin zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Der Rettungsdienest behandelte die Zehnjährige vor Ort und verständigte die Eltern. Sie konnte noch vor Ort in die Obhut der Mutter übergeben werden. Am Fahrrad entstand wohl kein Schaden.

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Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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