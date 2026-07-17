Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Feuer in Nebenraum einer Garage

Am Donnerstag kam es wohl durch einen technischen Defekt zum Brand in einem Gebäude bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.45 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Hauptstraße nach Schmiechen aus. Denn dort hatte es in einem Nebenraum einer Garage gebrannt. Die Ursache dürfte wohl ein technischer Defekt an einer Steckdose gewesen sein. Die Bewohnerin hatte dort einen Staubsauer angeschlossen und war gerade im Begriff, ihr Auto zu reinigen. Dabei erkannte die Frau einen Flammenschein aus Richtung des Raumes. Den verschloss sie geistesgegenwärtig, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

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