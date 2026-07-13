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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Kraftstoff aus Laster abgezapft
Rund 250 Liter Diesel stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Der DAF-Lkw parkte in der Walther-Wolf-Straße. Zwischen Freitag und Sonntagfrüh brachen Unbekannte den Tank des Lkw auf und pumpten rund 250 Liter Dieselkraftstoff ab. Ein Teil des Kraftstoffes gelangte auf die Straße. Der städtische Bauhof musste ausrücken und die Straße reinigen. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07321/322-430 entgegen.

++++1337242(TH)

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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