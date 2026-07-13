Ulm (ots) - Kurz vor 18 Uhr war ein 61-Jähriger auf dem Berliner Ring unterwegs. Er fuhr mit seinem Mercedes, von der B10 kommend, in Richtung Blaustein. An der Kreuzung zur Albert-Einstein-Allee hielt er zunächst an, da von rechts ein Rettungswagen mit Martinshorn kam. Den lenkte ein 20-jähriger. Da beide mit ...

mehr