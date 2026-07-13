Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unbekannte werfen Feuerwerkskörper auf Acker

Am Sonntag brannten mehrere Hektar Acker bei Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Flächenbrand im Bereich der Bebelstraße aus. Dort war ein abgeerntetes Feld auf etwa fünf Hektar in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Laut Zeugen soll eine 10-köpfige Gruppe Kinder oder Jugendliche Feuerwerkskörper auf die Fläche geworfen haben. Dadurch entstand das Feuer. Danach entfernten sich die Verursacher auf ihren E-Scootern in Richtung Bebelstraße und beobachteten möglicherweise aus der Entfernung ihre Tat. Die Polizei (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern.

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